Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

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Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Bakan Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi. Bakan Akar, toplantıda, devam eden faaliyetlerin son durumuna ilişkin bilgi alarak, yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi.


Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı
Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı
Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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