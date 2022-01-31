Bakan Akar'dan 'Karadeniz'de diyalog' vurgusu

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, " Karadeniz'de diyalog konusunda Türkiye olarak bize düşen görevleri bugüne kadar yaptık, yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Akar'ın talimatlar verdiği toplantıda, yurt içindeki ve dışındaki birlik komutanları, devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler verdi. Toplantıda; savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler ele alındı.

Gerginliğin kontrolsüz tırmanmasının oluşturacağı tehlikeye dikkat çeken Bakan Akar, "Buna meydan vermemek için Türkiye olarak tüm taraflara sükunet, koordinasyon, iş birliği, diyalog tavsiye ediyoruz" dedi.