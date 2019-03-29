Bakan Akar'dan Kandil ve Golan Tepeleri Açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarıyer Kültür Merkezinde, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Bakan Akar, programda yaptığı konuşmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emeklisi, muvazzafı, şehit aileleri ve gazileriyle büyük bir aile olduğunu belirterek, şehit ve gazileri vatan, millet ve bayrak sevgisinin ölümsüz abideleri olarak nitelendirdi. Şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Bakan Akar, milletin gönlünde onların daima yaşayacağını bildirdi.

Hassas bir dönemden geçildiğini belirten bölgedeki istikrarsızlığa, belirsizliklere, çatışmalara dikkati çeken Bakan Akar, "Terörle mücadele konusunda hepimizin uyanık olması lazım. İnşallah TSK, polisimiz, jandarmamız, korucularımızla omuz omuza vererek en kısa zamanda terör belasından asil milletimizi kurtaracaktır" diye konuştu. Mehmet Akif'in "Sahipsiz memleketin batması haktır, Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır" dizelerini hatırlatan Bakan Akar, "TSK mensupları şu anda her türlü zorluğa göğüs gererek ve adanmışlık duygusu içinde karada, denizde, havada ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için gece-gündüz demeden mücadelesini sürdürüyor" dedi.

KANDİL VURGUSU

Terörle mücadeleye yönelik 24 Temmuz 2015'te başlatılan yeni safhanın kararlılıkla sürdüğünü belirten Bakan Akar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının başarıyla tamamlandığını hatırlattı. Operasyonların başarısında en önemli payın şehit ve gazilerde olduğunu dile getiren Bakan Akar, "Tüm samimiyetimle söylüyorum şehitlerimizin, gazilerimizin tek bir damla bile kanını yerde bırakmadık ve bırakmamakta kararlıyız. Onların yakınlarının bir tek damla gözyaşının bile hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kandil'de terör örgütünün sözde elebaşlarına yönelik düzenlenen hava harekatına da değinen Bakan Akar, "Bunların devamı gelecek. Bu terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmakta kararlıyız ve inşallah da kurtaracağız" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedefinde sadece ve sadece teröristlerin olduğunu bir kez daha vurgulayan Bakan Akar, "Bizim teröristler dışında hiçbir hedefimiz yok. Kürtler bizim kardeşlerimizdir. Biz yüzyıllardan beri ekmeğimizi, coğrafyamızı paylaşıyoruz, etle tırnak gibiyiz. Bunun dışında söylenenlerin hepsi fitnedir, fesattır, ahlaksızlıktır, alçaklıktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefi var o da teröristlerdir, PKK/YPG'dir, DEAŞ'tır, FETÖ'dür" ifadelerini kullandı.

GOLAN TEPELERİ

Türkiye'nin, çevresindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden Bakan Akar, "Milletimizin güvenliği için alınması gereken bütün tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz" dedi. Bakan Akar, Suriye ve Irak dahil tüm komşuların siyasi ve toprak bütünlüğüne son derece saygılı olduklarını belirterek, "Kimsenin toprağında gözümüz yok ancak bir çakıl taşımıza dahi göz dikenin gözünü oymakta kararlıyız" diye konuştu. Toprak bütünlüğü konusunun önemine dikkati çeken Bakan Akar, "Son bir açıklama ile Golan Tepeleri ile ilgili bazı kararlar aldılar. Bunlar çok yanlış, bu tür gidişat çok tehlikeli. Bizim çok güzel bir atasözümüz var: 'Rüzgar eken fırtına biçer'. Dolayısıyla bu konuda bütün tarafları uyarmayı, ikaz etmeyi borç biliyoruz." diye konuştu.

"EGE'DE DE DOSTLUKTAN, BARIŞÇIL ÇÖZÜMDEN, İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİNDEN, HAKTAN, HUKUKTAN YANAYIZ"

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin akamete uğratıldığını anımsatan Bakan Akar, "Bugüne kadar TSK'dan 16 bin 294 personel ihraç edildi. OHAL kalktıktan sonra da 1177 personel ihraç edildi. FETÖ ile mücadele hiçbir aksaklık, eksiklik olmadan, Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerimizde sürekli, şiddetli bir şekilde devam etmektedir. Yeni bilgiler, deliller çıktıkça, gereği tereddütsüz yapılmaktadır. Şunu da görüyoruz ki TSK, FETÖ mensuplarından temizlendikçe gücünü artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, 462 bin kilometrekarelik mavi vatandaki hak ve menfaatlerin korunmasında da gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bütün komşularımızla olduğu gibi Ege'de de dostluktan, barışçıl çözümden, iyi komşuluk ilişkilerinden, haktan, hukuktan yanayız. Ancak hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizi, bu asil milletin iğne ucu kadar hakkını feda etmeyeceğimizi, bu konuda yapılması gereken neyse meşru müdafaa ve uluslararası hukuk çerçevesinde yapacağımızın bilinmesini istiyoruz. Herkesin tahriklerden uzak durmasını, herkesin bu konuda anlayışlı olmasını, empati yapmasını bekliyoruz. Herhangi bir şekilde bizlere yapılacak bir takım hareketlere karşı tepkimizin mutlaka olacağını herkesin kafasına sokmasını bekliyoruz. Bu konuda hiçbir tavizimiz yok. Bu konuda ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı içinde gereğini yaptık, yapmaya devam edeceğiz." - İstanbul

Kaynak: DHA