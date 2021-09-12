Bakan Akar'dan İdlib'deki saldırıda yaralanan askerlere ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Akar'dan İdlib'deki saldırıda yaralanan askerlere ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki saldırıda yaralanan askerleri ve yakınlarını hastanede ziyaret etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki saldırıda yaralanan askerleri ve yakınlarını hastanede ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile 6'ncı Kolordu Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığındaki toplantının ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti.

Hastaneye gelişinde Vali Rahmi Doğan, Başhekim Yunus Doğramacı ve hastane yetkilileri tarafından karşılanan Bakan Akar, İdlib'deki saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti. Yaralı askerlerin sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Bakan Akar, askerler ve yakınlarıyla da görüştü. Askerlerin aileleri gösterdikleri ilgiden dolayı Bakan Akar ve Komutanlara teşekkür ederek "Gerekirse biz de vatan için görev yapmaya hazırız. Bizi de gönderin" dedi.

Bakan Akar'dan İdlib'deki saldırıda yaralanan askerlere ziyaret

Bakan Akar'dan İdlib'deki saldırıda yaralanan askerlere ziyaret

Bakan Akar'dan İdlib'deki saldırıda yaralanan askerlere ziyaret

Bakan Akar'dan İdlib'deki saldırıda yaralanan askerlere ziyaret
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kahreden haberi MSB verdi! Yaralı askerimiz Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı şehit düştü

Kahreden haberi MSB verdi! Yaralı askerimiz Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı şehit düştü

 Bakan Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi.
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Uğur İbrahim Altay
Magazin Derya Baykal Ferhan Şensoy Beren Saat
Spor Nihat Özdemir Ozan Tufan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Güzel Sözler Şans Oyunları Tahir Büyükakın Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bakan Akar'dan İdlib'deki saldırıda yaralanan askerlere ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 12:10:39. #1.11#