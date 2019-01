Bakan Akar'dan Gençlere Çağrı

Milli Savunma Bakanı Akar, "Havada, karada, denizde, yurt içinde ve yurt dışında ülkemizin hak ve menfaatleriyle ilgili her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı mücadele edecek yiğit gençlerimizi bekliyoruz. Müthiş imkanlar, müthiş fırsatlar ve müthiş bir gelecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Bakan Akar, bölgede meydana gelen gelişmelere dikkat çekerek, "Bölgesel ve küresel gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Yakın coğrafyamızda çok ciddi çatışmalar, çekişmeler söz konusu ve bunların ülkemize karşı doğurduğu ciddi risk, tehdit ve tehlikeler söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek üzere her türlü planlamayı, çalışmayı yaptık. Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, güvenliğini sağlamak, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için her türlü gayret gösterilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik konusunda her türlü gayreti gösteriyor, çalışmalarını yapıyor. En öncelikli konumuz da terörle mücadeledir. Terörle mücadele dediğimiz zaman, başta FETÖ olmak üzere YPG, PKK, PYD, SDG, DEAŞ dahil her türlü terör örgütüyle mücadelemizi yurt içinde ve yurt dışında sürdürmeye devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilince kadar da bu mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bütün bunları yapabilmek için etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olmak zorunluluğumuz açıktır. Bu bir zorunluluktur, tercih değildir" ifadelerini kullandı.

Bir ordunun üstün silah teknolojisine sahip olmasının gerekli olduğunu ancak yeterli olmadığını dile getiren Akar, "Silahlarımız, araçlarımız, gereçlerimiz ne kadar modern olursa burada esas olan personeldir. Bu personelin yetişmesi de bizim için çok önemlidir. Savaşları iyi yetişmiş komutanlar ve iyi yetişmiş personel kazanacaktır. Bir askerde, subay da olması gerekenler; istekli, yetenekli, ahlaklı personel ihtiyacımız var. Bu konuda isteği olmayanları isteklendirme, yeteneklerini geliştirme bizim görevimizdir. Personelimizin iyi bir bilgi, eğitim ve tecrübe kazanmasına çalışacağız. Bütün bunların bir araya gelmesiyle yüksek bir zihinsel kapasite oluşacaktır. Bu şekilde subay ve astsubay yetiştirmeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Yurt içinde ve sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının dağ bayır, kar kış, gece gündüz demeden terörle mücadeleyi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü söyleyen Akar, DEAŞ ile göğüs göğse mücadele eden tek ülkenin de Türkiye olduğunu kaydetti.

"İçimizdeki hainler temizlendikçe sayısal bir azalma olmakla birlikte çok daha güçlendiğimizi söyleyebilirim. Aramıza katılan genç ve iyi yetişmiş personelle önümüzdeki dönemde çok daha güçlü olacağız" diyen Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Harp Okullarına ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarına müracaat son dönemde artmıştır ve bu da memnuniyet vericidir. 2018 yılında Milli Savunma Üniversitesinden mezun olan subay sayısı 3 bin 79, eğitim öğretim gören toplam astsubay sayımız 4 bin 747'dir. 2018-2019 eğitim yılında ise toplam 3 bin 370 subay adayımız eğitim görmekte, 3 bin 938 astsubay adayımız da eğitimlerini sürdürmektedir. Eğitimler yoğun bir şekilde devam etmekte ve herhangi bir sayısal sıkıntımız söz konusu olmayacak şekilde her türlü tedbir alındı."

"Yiğit gençlerimizi bekliyoruz"

Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavının 7 Nisan 2019 tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşeceğini hatırlatan Bakan Akar, gençlere çağrıda bulundu. Akar, "Aday belirleme sınavlarına başvurular başladı. 16 Ocak-27 Şubat 2019 tarihleri arasında ÖSYM'ye müracaatlar yapılacaktır. Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için, asil milletimizin egemenliğini ve bağımsızlığını, kutsal vatan topraklarının güvenliğini sağlamak üzere burada Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir mensubu olmak üzere gençlerimizi 21. yüzyılda subay, astsubay, komutan, asker olmak üzere sınavlara davet ediyoruz. Havada, karada, denizde, yurt içinde ve yurt dışında ülkemizin hak ve menfaatleriyle ilgili her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı mücadele edecek yiğit gençlerimizi bekliyoruz. Müthiş imkanlar, müthiş fırsatlar ve müthiş bir gelecek. Gençlerimizin bundan yararlanması için her türlü kolaylık sağlanmakta ve kendilerini biran önce katılmaları için bekliyoruz" dedi. - ANKARA

