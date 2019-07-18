Bakan Akar'dan F-35 açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin F-35 programına yönelik kararına ilişkin, "F-35 programından çıkarılmamız, NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir.
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin F-35 programına yönelik kararına ilişkin, "F-35 programından çıkarılmamız, NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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