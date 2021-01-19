Bakan Akar'dan Erbil ziyareti (3)

TÜRKMENLERLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesinin ardından, Irak Türkmen Cephesi Erbil Ofisi'ni ziyaret etti. IKBY Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf Selim ve beraberindekiler tarafından karşılanan Akar, "Hepimizin, 83 milyonun kalbi sizlerle birlikte" ifadesiyle kendisini bekleyenleri selamladı.

Bağdat ve Erbil'de önemli, faydalı ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten, sorunların çözümü için birlikte çalışılmasının önemine değinen Akar, "Umudumuz, dileğimiz başta terör olmak üzere sorunların bir an önce çözülmesidir" dedi. "Sizlerin, tüm Iraklı kardeşlerimizin refah ve huzur içinde yaşaması en samimi dileğimizdir" diyen Akar, bunun önündeki en önemli engelin terör örgütü PKK olduğunu söyledi.'BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ'IKBY Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Selim, Akar ve heyetini Erbil'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim için önemlisiniz. Çalışmalarınızı sonuna kadar destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Akar daha sonra Selim ve Irak Türkmen Cephesi yetkilileri ile bir süre görüştü. Görüşme öncesi Akar, Erbil Türkmen Şehitleri anısına hazırlanan panoyu inceledi. Daha sonra Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti. Başkonsolos Hakan Karaçay ve başkonsolosluk çalışanları ile bir araya gelen Bakan Akar, ziyaretinin ardından Irak'taki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı