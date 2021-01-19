Bakan Akar'dan Erbil ziyareti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani ile ayrı ayrı görüştü. Bakan Akar, "Bütün mücadelemiz terör örgütüne ve teröristlere karşı. Aramızdaki iş birliğini daha da güçlendirmeli ve terör örgütü PKK karşısında beraberce kararlı bir şekilde durmalıyız" dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı heyetle Bağdat'ta gerçekleştirdiği yoğun temaslarının ardından dün akşam Erbil'e geçti. Bakan Akar ve Orgeneral Güler, burada ilk eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Barzani ile görüştü. Erbil'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, "Hem Iraklı kardeşlerimiz hem bölge halkı hem de Türkiye için sorunlarımızı görüşme fırsatı bulacağız. Sorunları birlikte çözebileceğimize inanıyoruz" dedi.

Dün Bağdat'ta önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Akar, Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Mustafa Kazımi, Savunma Bakanı Cuma Anad Sadun El Cuburi ve İçişleri Bakanı Osman Ali Ferhud El Ganimi ile bir araya geldiklerini hatırlattı. Görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini vurgulayan Akar, "Karşılıklı olarak genel ve bölge güvenliği konularında görüş alışverişinde bulunduk" diye konuştu. Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı önemli başarıların elde edildiğini belirten Akar, "Diğer terör örgütleriyle de mücadele ederek onları da etkisiz hale getirerek çok önemli başarı elde edeceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullandı.'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GERÇEK YÜZÜ GÖRÜLDÜ'Bakan Akar, PKK'nın uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı yapan eli kanlı uluslararası bir terör örgütü olduğunu vurgulayarak, "PKK'nın gerçek yüzünü Irak'ta birçok kesim daha net bir şekilde görmektedir. PKK, bölge halkının da düşmanıdır. Bu terör örgütünün bölge halkını, Kürt kardeşlerimizi temsil etmediğini aksine onları mağdur ettiğini yıllardır vurguluyoruz" dedi. 'PKK eşittir YPG' olduğunu hatırlatan, Türkiye'nin bütün mücadelesinin terör ve teröristle olduğunu vurgulayan Akar, "Bizim Kürt kardeşlerimizle bir problemimiz yok. Bütün mücadelemiz terör örgütüne ve teröristlere karşı. Aramızdaki iş birliğini daha da güçlendirmeli ve terör örgütü PKK karşısında beraberce kararlı bir şekilde durmalıyız. Irak'taki her kesimin Türkiye'nin dostluğunu kazanmanın kendilerine huzur ve refah getireceğini bilmesi gerekiyor. Amacımız birlik ve beraberlik içinde terör örgütü PKK sorununu ortadan kaldırıp sınır güvenliğimizi sağlamak ve komşularımızla huzur ve refah içinde yaşamaktır" dedi.IKBY BAŞBAKANI BARZANİ GÖRÜŞMESİ

Bakan Akar ve Orgeneral Güler, görüşmenin ardından Başbakanlığa geçerek IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Akar, "Gerçekleştirilen samimi görüşmelerle açık olarak fikirlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz" diye konuştu. İki gündür olumlu ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Akar, "Ortak kültürümüz, tarihimiz ve komşuluk ilişkilerimiz bizlere önemli sorumluluklar yüklemektedir" dedi. Mesrur Barzani ise Akar ve Orgeneral Güler'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmeler, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı