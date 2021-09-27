Bakan Akar'dan Deniz Kuvvetleri Günü kutlaması

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MİLLİ Savunma Bakan Hulusi Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 483'üncü yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve beraberindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Preveze Deniz Zaferi'ni 'denizcilik tarihinin önemli dönüm noktası' olarak nitelendiren Akar, "Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk donanmasının kendisinden sayıca çok daha fazla olan birleşik Haçlı donanmasına karşı ustalıkla yaptığı taktik baskın neticesinde elde edilen bu zaferle birlikte Akdeniz'deki Türk hakimiyeti tam anlamıyla pekişmiş ve Türk donanması, karşısına çıkılamayan bir deniz gücü olmuştur" dedi.

Geçen sene Orta Akdeniz'de görevdeyken babasının vefat haberini alan Deniz Yarbay Kemal Çelebi'nin cenaze törenine katılmasına yönelik planlamaları reddederek, görevinin başında kalmaya devam ettiğini hatırlatan Bakan Akar, büyük kahramanlık ve fedakarlıkla görevlerini sürdüren tüm personelin Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlayarak, başarı dileklerini iletti.

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