Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

01.11.2019 06:48

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın 31 Ekim tarihinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar yayımladığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA