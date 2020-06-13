Bakan Akar'dan, babasının vefatına rağmen görevini sürdüren yarbaya telefon
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Bakan Akar'dan, babasının vefatına rağmen görevini sürdüren yarbaya telefon

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'deki görevi sırasında vefat haberini aldığı babasının cenazesine, gemisi ve personelini bırakmak istemediği için katılamayan gemi komutanı Deniz Yarbay Kemal Çelebi'yi telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Bakan Akar'dan, babasının vefatına rağmen görevini sürdüren yarbaya telefon
13.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:13

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'deki görevi sırasında vefat haberini aldığı babasının cenazesine, gemisi ve personelini bırakmak istemediği için katılamayan gemi komutanı Deniz Yarbay Kemal Çelebi'yi telefonla arayarak başsağlığı diledi.

TCG Gediz, TCG Gemlik, TCG Gelibolu ve TCG Giresun fırkateynleri ile TCG Yb. Kudret Güngör lojistik destek gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu'nun Orta Akdeniz'deki görevi devam ediyor. Görev sırasında donanmaya yakıt ve ikmal desteği sağlayan TCG Yb. Kudret Güngör gemisinin komutanı Deniz Yarbay Kemal Çelebi, kanser tedavisi gören babası Fahrettin Çelebi'nin vefat ettiği haberini aldı. Açık denizdeki görevine devam eden Yarbay Çelebi'ye babasının vefat haberi uydu muhabere sistemi üzerinden iletildi.  

'GEMİMİ VE PERSONELİMİ BIRAKAMAM'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Yarbay Çelebi'nin babasının cenazesine katılabilmesi için gerekli planlamaları yaptı. 22 Mayıs tarihinden bu yana açık denizlerdeki görevine devam eden Yarbay Çelebi ise görevi süren gemisini ve personelini yalnız bırakmak istemediğini, bu nedenle babasının İstanbul'daki cenazesine katılamayacağını belirtti.BAKAN AKAR'DAN TELEFONMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bunu üzerine Deniz Yarbay Kemal Çelebi'yi telefonla aradı. Yarbay Çelebi'ye başsağlığı dileyen Bakan Akar, şunları söyledi: "Senin bir evlat olarak bağrına taş basıp 'vazife' diyerek geminin sevk ve idaresi için büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla görevinin başında kalman tüm komutanlarınla birlikte bizleri de duygulandırdı. Seni en samimi duygularla kutluyoruz. Sağ ol, var ol. Senin gibi kahraman, fedakar arkadaşlarımızla Deniz Kuvvetlerimiz, kendisine verilen görevleri, bu asil milletimiz, kutsal vatan toprakları, mavi vatan için yapılması gerekenleri gerçekten bu güne kadar büyük bir başarıyla yaptılar, sen ve senin gibi arkadaşlarımızın katkılarıyla artan bir tempoda görevlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir tavır. Bu tavır umuyorum, diliyorum tüm Silahlı Kuvvetlerimize örnek olacak."

Bakan Akar'a teşekkür eden Yarbay Çelebi, "Görevimizin başındayız. Görevimiz ne zaman tamamlanırsa geleceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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