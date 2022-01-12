Son dakika haberleri... Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'u telefonla arayarak Ermenistan ordusu tarafından açılan ateşte 1 Azerbaycan askerinin şehit düşmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti, taziyelerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Bakan Akar görüşmede; Ermenistan ordusu tarafından açılan ateş sonucu 1 Azerbaycan askerinin şehit düşmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti ve taziyelerini bildirdi. Akar ayrıca, Azerbaycan mevzilerini hedef alarak ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın saldırgan tutumuna tepki gösterdi ve Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında durduğunu, bundan sonra da haklı davalarında yanlarında olacağını vurguladı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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