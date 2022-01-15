Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan "cezalandırma operasyonları"na ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan "cezalandırma operasyonları"na ilişkin açıklama Açıklaması

Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan
AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan "cezalandırma operasyonları"nda 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan "cezalandırma operasyonları"nda 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Akar, AA muhabirinin, Akçakale hudut hattındaki terör saldırısının ardından başlatılan operasyonlara ilişkin sorusunu yanıtladı.

Teröristlerin hain EYP'li saldırısında 3 kahraman Mehmetçik'in şehit olduğunu hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Hain saldırının ardından belirlenen hedeflere yönelik cezalandırma operasyonları başlattık. Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından son durum itibarıyla 44 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'deki muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesinden gelen, planlandığını değerlendirdiğimiz saldırıların tahammül sınırlarımızı zorladığını, hatta tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz."

Şehitlere bir kez daha rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz Türk milletine başsağlığı dileklerini ileten Akar, "Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan cezalandırma operasyonları na ilişkin açıklama Açıklaması

Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan cezalandırma operasyonları na ilişkin açıklama Açıklaması

Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan cezalandırma operasyonları na ilişkin açıklama Açıklaması

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AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan "cezalandırma operasyonları"nda 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın.

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