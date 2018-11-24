Bakan Akar'dan, ABD'ye, "Suriye Sınırında Oluşturulması Planlanan Gözlem Noktası" Tepkisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD tarafından Suriye sınırında oluşturulması planlanan gözlem noktaları konusunda ABD Genelkurmay Başkanı Josehp Dunford ile görüştüğünü belirterek, "Görüşmeler sırasında hem askeri hem sivil muhataplarımıza çeşitli şekillerde rahatsızlığımızı tekrar tekrar ifade ettik" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Savunma Üniversitesinde görevli askeri öğretmenleri kabul etti. Bakanlıktaki görüşmede, geleceğin sağlam temeller üzerine inşasında en önemli unsurun eğitim olduğunu vurgulayan Akar, eğitim sisteminin en temel öğelerinden birinin de öğretmenler olduğunu kaydetti. Akar, yarınların teminatı genç nesillerin milli ve manevi değerlerine bağlı, sürekli araştıran ve sorgulayan, ülkesi için azimle çalışan, çağının gerektirdiği niteliklere sahip özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirilmesinde öğretmenlere önemli sorumluluklar düştüğünü dile getirdi.

Akar, kabulün ardından ABD tarafından Suriye sınırında oluşturulması planlanan gözlem noktalarına ilişkin bir soru üzerine, bu konunun Kanada'da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile yaptığı görüşmede de konuşulduğunu bildirdi. ABD askerleri tarafından Suriye sınırına kurulacak gözlem noktalarının Türkiye'deki algıyı son derece olumsuz etkileyeceğini Dunford'a ilettiğini belirten Akar, "Burada 'ABD askerlerinin bir şekilde terörist YPG'lileri koruyor, onları perdeliyor' şeklinde bir algıya sebep olabileceğini görüşmelerimiz sırasında söyledim. Görüşmeler sırasında hem askeri hem sivil muhataplarımıza çeşitli şekillerde rahatsızlığımızı tekrar tekrar ifade ettik. Bu tür uygulamaların bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunlara gerek olmadığını da ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarının ötesinden gelebilecek her türlü risk ve tehdide karşı gerekli tedbirleri alacağından hiçkimsenin şüphesi olmaması gerektiğini vurgulayarak, "ABD'li müttefiklerimizin PKK'dan hiçbir farkı olmayan terörist YPG'lilerle ilişkilerini bir an önce kesmesini bekliyoruz" dedi. - ANKARA