Bakan Akar; CHP, MHP ve İYİ Parti liderleriyle görüşecek

Bakan Akar; CHP, MHP ve İYİ Parti liderleriyle görüşecek

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP, MHP ve İYİ Parti genel başkanlarını ziyaret edecek.

Bakan Akar; CHP, MHP ve İYİ Parti liderleriyle görüşecek

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP, MHP ve İYİ Parti genel başkanlarını ziyaret edecek.
Milli Savunma Bakanı Akar'ın, bugün öğleden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geleceği öğrenildi. 


- Ankara

Kaynak: DHA
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