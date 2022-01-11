Bakan Akar: "Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi" - Haberler
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Bakan Akar: "Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi"

Bakan Akar:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir""(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir"

"(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'tahammül sınırımız zorlanıyor' mesajı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar'dan "tahammül sınırımız zorlanıyor" mesajı Açıklaması

 Akar: '(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) PKKYPG hedeflerini güçlü şekilde vuruyoruz.

Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vuruyoruz.

 Son dakika haber! Akçakale sınır hattındaki terör saldırısı

Son dakika haber! Akçakale sınır hattındaki terör saldırısı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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