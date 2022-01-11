Bakan Akar: "Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir"

"(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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