Bakan Akar: "Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir""(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir"
"(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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