Bakan Akar Brüksel'e gidiyor

11.02.2020 19:05 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:05

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat tarihleri arasında Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak. Bakan Akar, NATO Karargahı'ndaki oturumların yanı sıra bazı ülkelerin Savunma Bakanları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulacak.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA