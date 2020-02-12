Bakan Akar, Brüksel'de mevkidaşlarıyla bir araya geldi
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Bakan Akar, Brüksel'de mevkidaşlarıyla bir araya geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile bir araya geldi.

12.02.2020 21:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:20
Bakan Akar, Brüksel'de mevkidaşlarıyla bir araya geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Belçika'nın başkenti 'deki NATO Karargahı'nda, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile bir araya geldi.

Bakan Akar'ın NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temasları devam ediyor. 'Kararlı Destek Misyonundaki Çerçeve Ülkeler Toplantısına' katılan Bakan Akar, daha sonra Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir araya geldi. Bölgesel gelişmelerin yanı sıra savunma ve askeri alanlarda iş birliği konularının ele alındığı öğrenilen görüşmenin ardından Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen 'Harekat ve Misyonlar' konulu ilk oturuma katıldı.Öte yandan Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak de ayrı ayrı birer görüşme gerçekleştirdi.


Kaynak: DHA
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