Son dakika haber | Bakan Akar, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek temasları kapsamında Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret düzenlediği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da temaslarını sürdürüyor. Akar, Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masoviç ile görüşmesinin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'ne geçti. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Dönem Başkanı ve Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Sırp üye Milorad Dodik ve Boşnak üye Sefik Dzaferovic ile bir araya gelen Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Akar'ın görüşmede Türkiye'nin Bosna Hersek'in istikrar ve toprak bütünlüğüne verdiği önemi vurguladığı ifade edilerek, savunma ve güvenlik dahil her türlü iş birliğinin artarak devam ettirilmesi konusunda Türkiye'nin üzerine düşen her şeyi yapmaya devam edeceğini aktardığı belirtildi.

Akar'ın Türkiye'nin bugüne kadar Bosna Hersek'e her türlü desteği sağladığı, gelecekte de Bosna Hersek halkının layık olduğu huzur ve refah için destek verme konusundaki kararlılığını belirttiği ve içinde bulunulan durum karşısında Türkiye'nin talep edildiğinde arabuluculuk dahil her konuda sorumluluk almaya hazır olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

(İHA)