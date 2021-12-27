Son dakika haber | Bakan Akar, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Bakan Akar, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek temasları kapsamında Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek temasları kapsamında Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret düzenlediği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da temaslarını sürdürüyor. Akar, Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masoviç ile görüşmesinin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'ne geçti. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Dönem Başkanı ve Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Sırp üye Milorad Dodik ve Boşnak üye Sefik Dzaferovic ile bir araya gelen Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Akar'ın görüşmede Türkiye'nin Bosna Hersek'in istikrar ve toprak bütünlüğüne verdiği önemi vurguladığı ifade edilerek, savunma ve güvenlik dahil her türlü iş birliğinin artarak devam ettirilmesi konusunda Türkiye'nin üzerine düşen her şeyi yapmaya devam edeceğini aktardığı belirtildi.

Akar'ın Türkiye'nin bugüne kadar Bosna Hersek'e her türlü desteği sağladığı, gelecekte de Bosna Hersek halkının layık olduğu huzur ve refah için destek verme konusundaki kararlılığını belirttiği ve içinde bulunulan durum karşısında Türkiye'nin talep edildiğinde arabuluculuk dahil her konuda sorumluluk almaya hazır olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

(İHA)

Son dakika haber | Bakan Akar, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Son dakika haber | Bakan Akar, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Son dakika haber | Bakan Akar, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Son dakika haber | Bakan Akar, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Son dakika haber | Bakan Akar, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Son dakika haber | Bakan Akar, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Son dakika haber | Bakan Akar, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Son dakika haber | Bakan Akar, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 99 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 99 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi

 Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.

 Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'de başlatılan teftişe ilişkin değerlendirme Açıklaması

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'de başlatılan teftişe ilişkin değerlendirme Açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title