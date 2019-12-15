Bakan Akar: Bizim herhangi bir etnik grupla sorunumuz yok. Biz terörle mücadele ediyoruz

15.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:25

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 19. Doha Forumu'nda konuştu. Akar, "Bizim Kürtlerle ya da diğer herhangi bir etnik grupla bir sorunumuz yoktur. Biz sadece terör örgütleri ile mücadele ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 19. Doha Forumu'nda konuştu. Akar, Türkiye'nin DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadeleye olan bağlılığının devam ettiğini belirten, "Türkiye'nin DEAŞ, PKK/YPG ve tüm terör örgütleri ile mücadeleye olan bağlılığında bir değişiklik yoktur. Bizim Kürtlerle ya da diğer herhangi bir etnik grupla bir sorunumuz yoktur. Biz sadece terör örgütleri ile mücadele ediyoruz" ifadelerini kulandı.

"BİRÇOK BÜYÜK TERÖRİST GRUPLA KARŞI KARŞIYAYIZ"Bakan Akar, Türkiye'nin birçok büyük terörist grupla karşı karşıya olduğunu ve terörizmden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu söyleyerek, "Bize doğrudan tehdit oluşturan birçok büyük terörist grupla karşı karşıyayız" dedi. Bu terör örgütlerinden birinin de PKK/YPG olduğunu dile getiren Akar, "Bazı ülkeler Suriye'de DEAŞ'e karşı savaşmak bahanesiyle YPG'yi desteklemeye başladığında, onları bir terörist örgütü bir başka terörist örgüt kullanarak yok etmeye çalışmanın getireceği risklere karşı uyarmıştık" diye konuştu. Terör örgütü YPG'nin halen müttefik ülkelerden destek görmeye devam ettiğini dile getiren Akar, "YPG'ye verilen her silah, doğrudan Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere PKK'nın eline geçmektedir. YPG'nin müttefiklerimizden destek görmesi onun terör örgütü olduğu gerçeğini değiştirmez. Dolayısıyla 'istila', 'işgal' veya 'etnik temizlik' suçlamaları resmen yanlıştır, yanıltıcıdır ve hatalıdır" diye konuştu."BİZ SADECE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE EDİYORUZ"Akar, 2 milyon Suriyelinin yerinden edildiğini ve bunlara Arapların, Kürtlerin, Hristiyanların, Yezidilerin ve Keldanilerin de dahil olduğunu belirterek, Barış Pınarı Harekatı'nın, uluslararası hukuka, BM Sözleşmesi'nde öngörülen meşru müdafaa hakkına, terörle mücadele ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve Türkiye ile Suriye arasında imzalanan Adana Mutabakatına uygun şekilde icra edildiğini söyledi. Bakan Akar, Türkiye'nin herhangi bir etnik grupla sorunu olmadığını, nihai amacın terörle mücadele olduğunu vurgulayarak, "Bizim Kürtlerle veya diğer etnik kökenlerle ilgili hiçbir sorunumuz olmadığını vurgulamak isterim. Biz sadece terör örgütleriyle mücadele ediyoruz" dedi. Akar, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile yaptığı mutabakatlara rağmen, terör örgütü PKK/YPG'nin ihlal ve tacizlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.Öte yandan Akar, harekat bölgesinde devriyelerin, sivillerin güvenliğini sağlamaya çalışmanın ve el yapımı patlayıcıları temizleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Tel Abyad'da YPG tarafından yakılan hastane, tahrip edilen su tesisini ve elektrik şebekesini onardık. Altyapıyı tekrar işler hale getirdik ve bölgede yaşam normale dönmeye başladı. Silahlı Kuvvetlerimiz, devlet kurumlarımız ve kuruluşlarımız bölgede sağlık ve eğitim gibi birçok kamu hizmetinin devam etmesini sağlıyor" dedi."TÜRKİYE DEAŞ'LA MÜCADELEDE ÖN SAFLARDA YER ALIYOR"Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelede öf saflarda yer aldığını belirten Akar, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik saldırılarında 600 sivilin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Türkiye DEAŞ'a karşı yapılan mücadelede de ön saflarda yer almaktadır. 2016'da Fırat Kalkanı Operasyonunda, 3 bin DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. Bu operasyonda 72 kahraman Türk askerini şehit verdik. Barış Pınarı Operasyonu sırasında, Türkiye'nin operasyon sahası içinde bulunan yalnızca bir tane DEAŞ hapishanesi vardı. Biz vardığımızda bomboştu. PKK/YPG bütün mahkumları serbest bırakmıştı. Son zamanlarda bazı üst düzey DEAŞ liderlerinin Türk güvenlik kuvvetleri tarafından yakalanması, DEAŞ'a karşı devam eden başarılı mücadelemizin bir göstergesidir. Türkiye'de tutuklanan yabancı uyruklu DEAŞ üyelerinin, uluslararası hukuka uygun olarak kendi ülkelerine geri gönderilmesine devam ediliyor" diye konuştu."SINIRLARIMIZIN GÜNEYİNDE BİR TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"Bakan Akar, Türkiye'nin sınırlarının güneyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceğinin altını çizerek, "Terörizm, dünya için acil bir temel güvenlik tehdidi olmaya devam etmektedir. Terör örgütleri farklı isimler, biçimler ve stratejiler alabilir fakat tüm tezahürlerine karşı uyanık kalmalıyız. Ancak bir terör örgütünü, diğerini kullanarak mağlup edemezsin. Türkiye'nin DEAŞ, PKK/YPG ve tüm terör örgütleri ile mücadeleye olan bağlılığında bir değişiklik yoktur. Bizim ne Kürtlerle, ne de diğer etnik gruplarla bir sorunumuz yoktur. Biz sadece terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Kürtler bizim kardeşlerimizdir. DEAŞ, Müslümanları temsil edemeyeceği gibi PKK/YPG de Kürtleri temsil edemez. Sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Türkiye, Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulmada yardımcı olmak için çalışmaya devam edecektir. Biz, komşumuz olarak istikrarlı, demokratik ve siyasi birliği olan bir Suriye görmek istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü----------------------------------------Bakan Akar'ın konuşması

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Kaynak: DHA