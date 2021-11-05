Bakan Akar: "Bizim Azerbaycan ile kardeşliğimiz, ebedidir, bakidir" - Haberler
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Bakan Akar: "Bizim Azerbaycan ile kardeşliğimiz, ebedidir, bakidir"

AA / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Marriott Otel'de düzenlenen Azerbaycan Milli Günü resepsiyonuna katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Marriott Otel'de düzenlenen Azerbaycan Milli Günü resepsiyonuna katıldı.

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"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensupları aynı zamanda yoğun bir şekilde Ermenistan tarafından her tarafa konulan mayınların ve el yapımı patlayıcıların masum insanlara zarar vermemesi için yoğun bir çalışma içindeyiz"

Bakan Akar: Bizim Azerbaycan ile kardeşliğimiz, ebedidir, bakidir

Bakan Akar: Bizim Azerbaycan ile kardeşliğimiz, ebedidir, bakidir

Bakan Akar: Bizim Azerbaycan ile kardeşliğimiz, ebedidir, bakidir

AA / Kasım Sakallı - Son Dakika Haberleri
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