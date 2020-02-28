28.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:03

Bakan Akar: "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA