Bakan Akar, birlik komutanlarıyla görüştü
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, farklı bölgelerdeki birlik komutanlarına video konferans yöntemiyle bağlanarak devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.
09.06.2020 19:03 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:12
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, farklı bölgelerdeki birlik komutanlarına video konferans yöntemiyle bağlanarak devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile farklı bölgelerdeki birlik komutanlarına video konferans yöntemiyle bağlanarak devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi aldı ve talimatlar verdi.
Kaynak: DHA