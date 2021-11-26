Bakan Akar, Tsk komuta kademesiyle Ege Ordusu'nda

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ile beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, Ege Ordusu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Ege Ordusu Komutanlığı'na geldi. Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri tarafından karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı, şeref defterini imzaladı. Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan, buradaki bilgiler kapsamında talimatlar veren Bakan Akar, bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.