Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınıf hattında inceleme ve denetim yapıyor
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Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınıf hattında inceleme ve denetim yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınıf hattında inceleme ve denetim yapıyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2.

Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınıf hattında inceleme ve denetim yapıyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri'nde inceleme ve denetim yapıyor.

Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, sınır hattında yer alan ve Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri ve 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'ne geçti. Buradaki inceleme ve denetlemelerini sürdüren Akar'ın sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile bir araya gelmesi, sahadaki son duruma ilişkin bilgi alması ve talimatlar vermesi bekleniyor.

Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınıf hattında inceleme ve denetim yapıyor
Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınıf hattında inceleme ve denetim yapıyor
Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınıf hattında inceleme ve denetim yapıyor
Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınıf hattında inceleme ve denetim yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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