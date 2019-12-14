Bakan Akar, Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü
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Bakan Akar, Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başkent Doha'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

14.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:15
Bakan Akar, Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü

Milli Savunma Bakanı , başkent 'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 19. Doha Forumu'na katıldı. Akar, başkent Doha'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı görüşmede, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın yanı sıra askeri ve güvenlik alanlarındaki iş birliği konuları ele alındı. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani'nin de katıldığı açılış oturumunun ardından Bakan Akar çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. - DOHA

Kaynak: İHA
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