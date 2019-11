Bakan Akar: Barış Pınarı Harekâtında 1168 terörist etkisiz hale getirildi

21.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 21.11.2019 13:36

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde 4 bin 219 kilometrekarelik alan ile 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış ve M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edilmiş, bugüne kadar bin 168 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Bakan Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 yılı bütçe sunumunu yaptı. Bakan Akar, terör örgütleriyle mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdüğünü, terör örgütlerinin hareket serbestisi ve eylem kabiliyetlerinin önemli ölçüde engellendiğini vurguladı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarına ilişkin bilgi veren Bakan Akar, "Fırat Kalkanı Harekatı, 24 Ağustos 2016'da başlatılmış ve 29 Mart 2017'de başarıyla tamamlanmıştır. Önceliğimiz, bu harekatı 'DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu' ile birlikte gerçekleştirmekti. Çok arzu etmemize rağmen bu durum gerçekleşmemiş ve TSK, harekatı tek başına yapmak zorunda kalmıştır. TSK; DEAŞ'a karşı göğüs göğüse savaşan tek ordu olup, Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 binden fazla en radikal DEAŞ'lıyı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirmiştir" dedi.

Kaynak: DHA

'TÜRKLER VE KÜRTLER KARDEŞTİR'Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın 9 Ekim'de başladığını ve sınırlarda bir terör koridoru oluşturulmasına göz yummayacaklarını söyleyerek, şöyle konuştu: "Burada terör örgütlerinin varlığını asla kabul etmeyiz. Türkler ve Kürtler kardeştir. Et ve tırnak gibidir. Türkler ve Kürtler binlerce yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu birlikte paylaşmıştır ve paylaşmaya da devam edecektir. Bilinmelidir ki PKK/KCK/PYD/YPG Kürtlerin, DEAŞ da Müslümanların temsilcisi değildir, olamaz. 145 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı. Kırıntılar içeride, harekat bölgesinin doğusu ve batısından tacizler geliyor. Harekat çerçevesinde; 4 bin 219 kilometrekarelik alan ile 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış ve M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edilmiş, bugüne kadar bin 168 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 12 personelimiz şehit olmuş, 164 personelimiz ise yaralanmıştır. TSK ile omuz omuza mücadele eden Suriye Milli Ordusundan da 236 personel şehit olmuş, 722 personel yaralanmıştır. Bölge halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşamsal destek sağlanması faaliyetleri TSK'nın ve ilgili kurum, kuruluşlarımızın da katkıları ile devam etmektedir."'30 BİN YPG'LİNİN GÜVENLİ BÖLGE DIŞINA ÇIKARTILDIĞI BİLDİRİLDİ'Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı devam ederken ABD ve Rusya ile varılan mutabakatları anımsatarak, şunları söyledi: "Yapılan mutabakatla, ABD, Barış Pınarı Harekatının hedef ve meşruiyetini kabul etmiş; Türkiye ile ABD'nin eşgüdüm ve iş birliği içerisinde DEAŞ'ın etkisiz hale getirilmesinde fikir birliği bir kez daha teyit edilmiştir. Rusya Federasyonu heyeti tarafından 29 Ekim sabahından itibaren Soçi Mutabakatında belirtilen esaslar çerçevesinde Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın doğusundan 34 bin YPG'linin 3 bin 260 ağır silahı ile birlikte 30 kilometre derinlikteki güvenli bölge dışına çıkartıldığı bildirilmiştir. Aksi yöndeki bulgular Rusya Federasyonu ile görüşülmektedir."'KKTC BAYRAĞININ YAKILMASINI EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ'Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların çiğnenmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Akar, "Türkiye, ısrarla Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta, deniz yetki alanlarında, eşit egemen hakların korunması ve kaynakların adil paylaşımının tüm kıyıdaş devletlerin mutabakatıyla belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır. Bildiğiniz üzere KKTC bayrağının yakılması olayı oldu. Bunu en sert şekilde kınıyoruz. Bu ırkçı saldırılar KKTC bayrağının adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacak. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, hele hele toprağında gözümüz yoktur. Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Kimse bu konuda bizden taviz beklemesin. Bu konudaki fikirlerimiz ve yaklaşımımız ortadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Ege ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Ada'sında uluslararası garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.'TSK, HİSAR'I ÖNÜMÜZDEKİ YILDAN İTİBAREN KULLANMAYA BAŞLAYACAKTIR'Bakan Akar, hava ve füze savunmasını takviye etmek amacıyla Patriot ve SAMP-T sistemlerinin ülkeye konuşlandırıldığını, bu kapsamda; İspanya'nın 2015 yılında konuşlandırdığı Patriot sistemlerini 2019 yılı sonuna kadar Türkiye'de bulunacağını bildirdi. Bakan Akar, "Bu sürenin daha da uzatılması söz konusudur. Ancak İtalya'ya ait SAMP-T sistemi yılsonu itibarıyla ülkemizden ayrılmış olacaktır. TSK, Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR'ı inşallah önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlayacaktır. Bu başarı, yüksek irtifa hava savunma füze sistemimiz SİPER bakımından da büyük bir müjdedir. SİPER envantere girinceye kadar aciliyet arz eden yüksek irtifa hava ve füze savunma sistemi ihtiyacımızın bir an evvel karşılanması maksadıyla Rusya Federasyonu'ndan S-400 tedariki için başlattığımız süreç planlandığı şekilde devam etmektedir" dedi.'FETÖ NEDENİYLE 150 GENERAL İHRAÇ EDİLDİ'Bakan Akar, FETÖ ile mücadele kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordinasyon faaliyetlerinin aksatılmadan sürdürüldüğünü söyleyerek, "TSK'dan 150 general, 8 bin 413 subay, 7 bin 612 astsubay, bin 232 uzman erbaş/sözleşmeli er, 459 devlet memuru/işçi olmak üzere toplam 17 bin 866 personel ihraç edilmiştir. 2 bin 709 personel de geçici görevden uzaklaştırma kararıyla görevden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca 909 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır. Silahlı Kuvvetlerimiz içindeki FETÖ'cüler temizlendikçe güçlenmiş, milletimizle çok daha sıkı bütünleşerek bugün her zamankinden daha etkin, caydırıcı ve saygın bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Yeni bilgi ve belge elde edildikçe, gerekli adli, idari işlemler derhal başlatılmaktadır. FETÖ bağlantılı son personel de Bakanlığımız bünyesinden temizleninceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Amacımız, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmaktır." diye konuştu.'TANK PALET' TARTIŞMASIÖte yandan komisyon toplantısı başlamadan önce Sakarya'da bulunan Tank Palet Fabrikası tartışması yaşandı. CHP Milletvekilleri, 'Türk ordusunun sırları Katar'da mı?', 'Tank Paletin peşkeş çekildiği kararname nerede?' yazılı dövizlerle ayağa kalkınca, AK Parti milletvekilleri, "Siz yerli ve milli tank üretilmesine karşısınız" diye tepki gösterdi. AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki tartışma yaklaşık 10 dakika sürdü.