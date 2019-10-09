Bakan akar, barış pınarı harekatı'nı sevk ve idare ediyor

09.10.2019 23:36

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor" denildi. Bakan Akar ve beraberindeki komutanların, harekat merkezinde çekilen fotoğrafları da paylaşıldı.

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ANKARA,

Kaynak: DHA