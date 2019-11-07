Bakan Akar: Barış Pınarı Harekatı, işgal veya müdahale değildir

07.11.2019 22:34 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:34

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, Suriye ve diğer tüm komşularının siyasal birliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ifade ederek, "Biz Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirirken herhangi bir işgal, müdahale veya başka bir şey yapmıyoruz. Burada sadece terör örgütlerine karşı bir harekat icra ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin CNN International kanalında Becky Anderson'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. YPG/PKK terör örgütünün, çekilmesi gereken bölgelerden hala çekilmediğini hatırlatan Bakan Akar, "Hem Rusya hem ABD, YPG/PKK'nın bu bölgelerden çıkarılacağına dair söz verdi. Yani hem operasyon bölgesinde hem de operasyon bölgesinin doğusu ve batısından bunlar çıkarılacaktı. Ancak halen YPG teröristleri tarafından yapılan çok sayıda ihlal var ve biz de bunlarla mücadele ediyoruz. Aynı zamanda Rusya ve ABD ile iş birliği yaparak, YPG/PKK'yı o bölgelerden çıkarmalarını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Anderson'ın, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Suriye'deki bazı terör örgütleriyle bağlantısının olup olmadığına ilişkin sorusuna ise Bakan Akar, "Onların herhangi bir terör örgütü ile bağı yok. Onlar tamamen Suriyeliler ve kendi bağımsızlıkları, toprakları ve evleri için mücadele veriyorlar" yanıtını verdi.BAĞDADİ OPERASYONUNDA ABD İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTIK

DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'ye yönelik operasyonda ABD ile iş birliği yapıldığını belirten Akar, "Operasyon öncesinde askeri olarak bazı bilgileri paylaştık. Unsurlarımız da koordinasyon sağladılar. Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra komuta kademesindeki arkadaşlarımız sahadaki unsurlarımızı devam eden operasyonlara bir zarar vermemeleri konusunda uyardı. Kuvvetlerimiz arasında (yanlış anlamaya dayalı) bir çatışma çıkmaması bakımından askeri olarak koordinasyonumuz vardı. Diğer taraftan istihbarat kurumlarımız arasında da yakın bir iş birliği var. Onların da bu konuda koordinasyon ve iş birliği yaptıklarına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA