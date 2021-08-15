Bakan Akar: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde sızma girişinde bulunan 14 terörist, Gara bölgesinde Hava Kuvvetlerimizin harekatı sonucunda 6 terörist,...
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Bakan Akar: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde sızma girişinde bulunan 14 terörist, Gara bölgesinde Hava Kuvvetlerimizin harekatı sonucunda 6 terörist,...

Bakan Akar: 'Barış Pınarı Harekat bölgesinde sızma girişinde bulunan 14 terörist, Gara bölgesinde Hava Kuvvetlerimizin harekatı sonucunda 6 terörist,...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bakan Akar: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde sızma girişinde bulunan 14 terörist, Gara bölgesinde Hava Kuvvetlerimizin harekatı sonucunda 6 terörist, Hakurk bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakan Akar: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde sızma girişinde bulunan 14 terörist, Gara bölgesinde Hava Kuvvetlerimizin harekatı sonucunda 6 terörist, Hakurk bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Akar: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde sızma girişinde bulunan 14 terörist, Gara bölgesinde Hava Kuvvetlerimizin harekatı sonucunda 6 terörist,... - Haberler
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