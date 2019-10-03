Bakan Akar, bakım ve onarımı yapılacak A400M uçaklarında incelemelerde bulundu

Bakan Akar, bakım ve onarımı yapılacak A400M uçaklarında incelemelerde bulundu

A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni Uçaklardan görüntüler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçak içlerini gezmesi KAYSERİ - Kayseri 12.

03.10.2019 18:21
Bakan Akar, bakım ve onarımı yapılacak A400M uçaklarında incelemelerde bulundu

A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni

Uçaklardan görüntüler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçak içlerini gezmesi KAYSERİ - Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Jet Üs Komutanlığı hangarında, A400M Uçakları Bakım-Onarım-İyileştirme (Retrofit) Sözleşme İmza Töreni düzenlendi.

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Kaynak: AA
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