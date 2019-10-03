Bakan Akar, bakım ve onarımı yapılacak A400M uçaklarında incelemelerde bulundu
A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni Uçaklardan görüntüler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçak içlerini gezmesi KAYSERİ - Kayseri 12.
03.10.2019 18:21
A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni
Uçaklardan görüntüler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçak içlerini gezmesi KAYSERİ - Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Jet Üs Komutanlığı hangarında, A400M Uçakları Bakım-Onarım-İyileştirme (Retrofit) Sözleşme İmza Töreni düzenlendi.
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Kaynak: AA