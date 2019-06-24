Bakan Akar, Bahçeli'yi ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Savunma ve güvenlik konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bazı konularda bilgiler sunduk, görüşlerini, önerilerini dinledik.

Bakan Akar, Bahçeli'yi ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Savunma ve güvenlik konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bazı konularda bilgiler sunduk, görüşlerini, önerilerini dinledik. Güzel bir bilgi alışverişi oldu." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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