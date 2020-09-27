Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü
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Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü

27.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 27.09.2020 14:03
Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.

Görüşmede Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını kınayan Bakan Akar, Türkiye'nin her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı. Şehit Azerbaycanlılara rahmet, yaralılara şifa dileyen ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar'ın görüşmede, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız" ifadesini kullandığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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