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Bakan Akar, askeri öğretmenlerle bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Akar, askeri öğretmenlerle bir araya geldiMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bünyesinde çeşitli birimlerde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Akar, askeri öğretmenlerle bir araya geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( Tsk ) bünyesinde çeşitli birimlerde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Akar, kabulde personelin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, çalışmalarından dolayı teşekkür etti, nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin payının büyük olduğunu vurguladı. Eğitimi, toplumların ve medeniyetlerin varlığını devam ettirebilmesinin en öncelikli şartı olarak nitelendiren Akar, bilim ve teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği dünyada gelişmelere ayak uydurabilmenin, analitik düşünüp yeni fikirler üretebilmenin ve toplumu güvenli geleceğe taşıyabilmenin ancak eğitimle mümkün olabileceğini kaydetti.

Öğretmenleri eğitimin en temel ögelerinden biri olarak değerlendiren Bakan Akar, "Bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bireylerin, dolayısıyla sağlıklı bir toplumun oluşmasında öğretmenlerin rolü hayati önemi haizdir. Kazandığımız bilgilerin temelinde öğretmenlerimiz, yani sizler yer alıyorsunuz. Öğretmen olarak ilk adımı attıran sizlersiniz" dedi.

? Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katıldığı görüşmenin ardından Bakan Akar, öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Akar, askeri öğretmenlerle bir araya geldi

Bakan Akar, askeri öğretmenlerle bir araya geldi

Bakan Akar, askeri öğretmenlerle bir araya geldi

Bakan Akar, askeri öğretmenlerle bir araya geldi

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