Bakan Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Peleshi ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bakan Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Peleshi ile bir araya geldi

11.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 01:05
Bakan Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Peleshi ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, konuk Bakan Niko Peleshi'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. İlk olarak baş başa görüşen iki bakan, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. İkili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayiinde iş birliği imkanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmelerde Bakan Akar, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki yakın iş birliğine vurgu yaptı. Balkanlar'daki kalıcı barış ve istikrarın korunmasının önemi vurgulanarak, iki ülke arasındaki askeri eğitim ve iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik imkanlar dile getirildi. Görüşmede FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemi belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Aleyna Tilki Meghan Markle Hakan Taşıyan Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Can Bartu Mustafa Er Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Peleshi ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 01:06:33. #1.16#
title