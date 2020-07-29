Bakan Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı ile telefonda görüştü
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ile telefonda görüştü.
29.07.2020 17:54 | Son Güncelleme: 29.07.2020 20:04
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA