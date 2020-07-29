Bakan Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı ile telefonda görüştü MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA