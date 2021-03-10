Bakan Akar, Arnavut mevkidaşıyla görüştü
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Bakan Akar, Arnavut mevkidaşıyla görüştü

10.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:38
Bakan Akar, Arnavut mevkidaşıyla görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Peleshi'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. İki bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayinde iş birliği imkanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerde ayrıca Bakanı Akar tarafından Türkiye ve Arnavutluk arasındaki yakın iş birliğine vurgu yapıldı, Balkanlardaki kalıcı barış ve istikrarın korunmasının önemi ifade edildi, iki ülke arasındaki askeri eğitim ve iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik imkanlar dile getirildi ve FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemi belirtildi.


Bakan Akar, Arnavut mevkidaşıyla görüştü
Bakan Akar, Arnavut mevkidaşıyla görüştü
Bakan Akar, Arnavut mevkidaşıyla görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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