Bakan Akar: Arkadaşlarımız gece-gündüz teröristleri takip ediyor

24.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:21

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Bölgesi'nin batısında ve doğusunda kalan kesimlerde hala teröristlerin olduğunu söyleyerek, "Arkadaşlarımız gece-gündüz takip ediyorlar. Şu anda bir heyetimiz Moskova'da, onlar bu konuları görüşüyorlar. Diğer taraftan arazide general, albay düzeyinde çeşitli temaslarımız var" dedi.

Bakan Akar, Bakanlık'ta gerçekleştirilen 'Milli Savunma Bakanlığı Madalya, Başarılı Birlik ve Personel Ödül Töreni'ne katıldı. Törende, ilk olarak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'a TSK Şeref Madalyası verildi. Dündar'ın madalyası Bakan Akar tarafından takıldı. Bakan Akar, dünyada ve bölgede önemli gelişmelerin yaşandığını, risk ve tehdit oluşturabilen askeri gelişmelerin meydana geldiğini söyledi. Bakan Akar, TSK'nın gerek yurt içi gerekse sınır ötesindeki tüm faaliyetlerini yasalara, uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler sözleşmesine, ikili anlaşma ve mutabakatlara uygun gerçekleştirdiğini belirterek, "Irak kuzeyi ve Suriye kuzeyinde bizim tek hedefimiz teröristler, terör örgütleri. Bunlara karşı mücadele yürütüyoruz. Bizim oradaki etnik ve dini gruplara yönelik ayrım yapmamız söz konusu değil. Araplar, Kürtler, Aramiler, Keldaniler, Yahudiler, Hristiyanlara karşı bizim herhangi bir tavrımız, hareketimiz, operasyonumuz kesinlikle söz konusu değildir. Bu konuda çok sayıda fitne, fesat yapılıyor. Bunlara karşı hepimizin uyanık, bilinçli, bilgili olması lazım" dedi.

Kaynak: DHA