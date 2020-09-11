Bakan Akar, "Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığının Eğitim Yılı Başlangıç Töreni"nde konuştu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindekilerin tören alanına gelmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanlarının Ege Ordusu Komutanlığını ziyaret etmesi İZMİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindekilerin tören alanına gelmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanlarının Ege Ordusu Komutanlığını ziyaret etmesi İZMİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler tarihte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklar" dedi. Kaynak: AA