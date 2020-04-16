Bakan Akar, Alman mevkidaşı ile görüştü
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Hulusi Akar, Almanya, Politika

Bakan Akar, Alman mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile telefonda görüştü.

16.04.2020 21:25 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:25
Bakan Akar, Alman mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar'ın Alman mevkidaşı  Annegret Kramp-Karrenbauer ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, koronavirüs salgınıyla  mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi ile ikili ve NATO kapsamındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularının ele alındığı belirtildi.


Kaynak: DHA

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