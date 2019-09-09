Bakan akar akrabasının cenazesine katılmak için mersin'de-2
Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'de (1)Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaşamını yitiren halasının oğlu Mehmet Maraşlıoğu'nun cenazesine katılmak üzere Mersin'e geldi.
09.09.2019 13:09
Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'de (1)
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaşamını yitiren halasının oğlu Mehmet Maraşlıoğu'nun cenazesine katılmak üzere Mersin'e geldi.
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Haber-Kamera Mustafa ERCANMERSİN, (DHA) -
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Kaynak: DHA