Bakan akar akrabasının cenazesine katılmak için mersin'de-2

Bakan akar akrabasının cenazesine katılmak için mersin'de-2

Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'de (1)Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaşamını yitiren halasının oğlu Mehmet Maraşlıoğu'nun cenazesine katılmak üzere Mersin'e geldi.

09.09.2019 13:09
Bakan akar akrabasının cenazesine katılmak için mersin'de-2

Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'de (1)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaşamını yitiren halasının oğlu Mehmet Maraşlıoğu'nun cenazesine katılmak üzere Mersin'e geldi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Haber-Kamera Mustafa ERCANMERSİN, (DHA) -

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Bakan akar akrabasının cenazesine katılmak için mersin'de-2
Kaynak: DHA
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