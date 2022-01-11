Bakan Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) PKK/ Ypg hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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