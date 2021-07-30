Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi ile telefonda görüştü
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Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi ile telefonda görüştü

Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik durumu ile Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik durumu ile Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, Mohammadi ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik durumu ile Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede Akar tarafından, Türkiye ve Afganistan'ın tarih boyunca karşılaştıkları zorluklar karşısında dayanışma gösterdiği, Türkiye'nin uzun süredir Afgan kardeşlerinin huzuru ve refahı için faaliyetlerini sürdürdüğü, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edeceği, Afganistan'da barış sürecinin canlı tutulmasının önemli olduğu ifade edildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar ile Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi arasındaki telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Hamid Karzai Uluslararası...
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar ile Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi arasındaki telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Hamid Karzai Uluslararası...
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MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme Açıklaması
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