Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakanı Khalid ile görüştü
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Khalid ile bir araya geldi.
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Khalid ile bir araya geldi.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı süresince birçok ülkenin bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. İkinci günde de görüşmelerine devam eden Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Khalid ile bir araya geldi. - ANKARA
Kaynak: İHA
HDP'den AK Parti'nin İSPARK iddiasına yanıt: Herhangi bir pazarlık yapmadık, bir beklentiye girmedik
Son Dakika Haberleri
12:59 Bakan Pakdemirli: "Ulusal Kırmızı Et Konseyi kesim fiyatlarını açıklayacak, üreticinin mağduriyeti...