Bakan Akar: Afganistan Havalimanı için alınmış karar yok

Bakan Akar: Afganistan Havalimanı için alınmış karar yokMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Temaslarımız sürüyor, şu anda alınmış bir karar yok.

Bakan Akar: Afganistan Havalimanı için alınmış karar yok

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Temaslarımız sürüyor, şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına göre çıkacak sonucu da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında yapılacak toplantıda ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Akar, Kırgızistan ve Tacikistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerle gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yoğun geçen temaslarında büyük samimiyet ve yakın ilgiyle karşılandıklarını belirten Bakan Akar, gerek Kırgızistan gerek Tacikistan'da gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Savunma Bakanı Taalaybek Omuraliev ile görüştüklerini kaydeden Bakan Akar, "Öncelikli olarak Cumhurbaşkanı Caparov'a Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Görüşmelerimizde kendi görüşlerimizi aktardık, çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Onlar da görüşlerini, çalışmalarını paylaştılar. Son derece yapıcı, samimi görüşmeler oldu. Kırgızistan bizim kardeşimiz. Onlarla beraber savunma ve güvenlik konularında uzun yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalar var. Bunları bir kez daha gözden geçirdik. Bir taraftan personelin eğitimi, tatbikatlar ve askeri eğitim iş birliği konularını görüştük diğer taraftan silahlı kuvvetlerin teçhizi bakımından savunma sanayi alanında neler yapılabileceğine yönelik karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Bu konularda yaklaşımlarımızın bir ve benzer olduğunu görmekten de büyük bir memnuniyet duyduk. Çeşitli konularda mutabakat sağladık" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE UYGULAMASINA BAŞLAYACAĞIZ'Cumhurbaşkanları başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Strateji İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ikili ilişkilere güçlü ivme kazandırdığı ve ileri dönük yol haritasını ortaya koyduğunu aktaran Akar, "Bunu detaylandırıp savunma ve güvenlik konusunda neler yapabileceğimizi görüştük. Önümüzdeki günlerde bunların uygulamasına başlayacağız. Bu çalışmaların sadece iki ülke açısından değil, Orta Asya'daki tüm dost ve kardeş ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirmek yönüyle de katkı sağlayacağını değerlendiriyorum" diye konuştu. Kırgızistan'daki temaslarının hemen ardından geçtiği Tacikistan'da da Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Savunma Bakanı Şerali Mirzo ile bir araya geldiğini belirten Bakan Akar, görüşmelerde ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. Akar, nisan ayında Kırgızistan ve Tacikistan sınır hattında yaşanan gerginliği hatırlatarak, "Bu sıkıntının devlet başkanları düzeyinde yapılan görüşmeyle sulh ve sükunla çözülüyor olmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik. Ayrıca Afganistan konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk. Bu konuda bundan sonra karşılıklı olarak neler yapılabileceğini görüştük" dedi. IDEF'E DAVETHem Kırgızistan hem de Tacikistan ile askeri diyalog toplantılarına devam edilmesine yönelik çalışmalara hız verileceğini aktaran Akar, "Önümüzdeki dönemde hem askeri eğitim iş birliği, hem de savunma sanayi konularında iki ülke ile önemli gelişmeler olacağına inanıyorum. Hem Kırgız hem de Tacik muhataplarımızı ağustos ayında yapılacak Savunma Sanayi Fuarı'na (IDEF) davet ettik. Sonuç olarak, hem Kırgızistan hem Tacikistan'da yapılan görüşmelerimizin son derece olumlu ve sıcak geçtiğini, kardeşler arasında gerçekleşen görüşmeler olduğunu birlikteliğin hem ülkeler hem de bölgenin sulh ve selameti için önemli olduğunu karşılıklı olarak dile getirdik" değerlendirmesinde bulundu.'FETÖ KONUSUNDA İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ'İki ülke ziyaretinde FETÖ ile mücadele konusunun ele alınıp alınmadığının sorulması üzerine Bakan Akar, "Kırgızistan'da FETÖ varlığının devam ettiğini, bu konunun bizim için hassas bir milli güvenlik meselesi olduğunu, bunun sadece bizim için değil Kırgızistan için de problem olacağını, bununla ilgili dikkatli davranılması gerektiğini, kurumlar arası iş birliği ve desteğe hazır olduğumuzu ifade ettik. Gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik talebimizi hatırlattık" dedi.Bakan Akar, Tacikistan'da FETÖ ile mücadelede büyük bir hassasiyetin olduğunu vurgulayarak, "İlk günden itibaren gerekli tedbirlerin alındığını büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Savunma Bakanı'na teşekkür ettik. Başta FETÖ olmak üzere her türlü terör örgütü ve teröristle mücadelede kararlı olduğumuzu, bu konuda kendi mücadelemizi yaparken dost ve kardeş ülkelerle iş birliğine hazır olduğumuzu da ifade ettik" diye konuştu.ABD'Lİ TEKNİK HEYETİN ZİYARETİAfganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik ABD'den gelen teknik heyet ile yapılan görüşmelere de değinen Bakan Akar, şöyle konuştu: "Afganistan'daki kardeşlerimizin geleceği ve onların ihtiyaçlarının karşılanması bakımından bu konu büyük önem arz ediyor. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı 6 yıldır Türkiye tarafından işletiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi'nde ifade ettiler, bazı şartlar, konular var. Biz bu konuda bir niyet belirttik. Bu şartların oluşması halinde kalabileceğimizi ifade ettik. Bu manada çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bir taraftan BM, NATO nezdinde bazı siyasi kararlar alınması, Afganistan hükümeti ile bir anlaşmaya varılması diğer taraftan siyasi, mali ve lojistik destek konularında çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bu arada ABD'lilerle temaslarımız sürüyor. Şu ana kadar alınmış kesin bir karar yok. Fakat temaslar devam etmekte. Afganistan bizim kardeşimiz. Onların sulhu, sükunu, huzuru ve güvenliği bakımından yapacağımız ne varsa şimdiye kadar yaptık, yapmaya çalışıyoruz. Havalimanının açık olması, çalıştırılması lazım. Bunun bilincindeyiz. Havalimanı çalışmadığı takdirde büyükelçilikler çekilecek, böylesi bir durumda Afganistan, izole bir devlet haline gelecek, uluslararası ilişkiler bakımından çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Temaslarımız sürüyor, şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına göre çıkacak sonucu da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantıda ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz."

ABD'li teknik heyetlerin görüşmelerinin devam edip etmeyeceğine yönelik soruya ise Akar, "Temaslarımız sürüyor, sürecek" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı