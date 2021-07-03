Bakan Akar: "(Afganistan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi) Şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Akar: "(Afganistan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi) Şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına...

Bakan Akar: '(Afganistan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi) Şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bakan Akar: "(Afganistan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi) Şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına göre çıkacak sonucu da Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantıda ele alacağız."

Bakan Akar: " (Afganistan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi) Şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına göre çıkacak sonucu da Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantıda ele alacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Afganistan'daki havalimanı' açıklaması Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Afganistan'daki havalimanı" açıklaması Açıklaması

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Şener Şen Şevval Şahin Kenan Doğulu Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Emre Kocadağ Abdullah Avcı Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Akar: "(Afganistan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi) Şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 01:11:03. #1.14#

title