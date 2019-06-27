Bakan Akar, Afgan mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar, Afgan mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Khalid ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Afgan mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Khalid ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel temaslarını sürdürüyor. Akar temasları kapsamında NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Khalid ile görüştü. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA
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