Bakan Akar, Afgan mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Khalid ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Khalid ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel temaslarını sürdürüyor. Akar temasları kapsamında NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Khalid ile görüştü. - BRÜKSEL
Kaynak: İHA
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