Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile NATO karargahında görüştü. Esper ve Akar'ın Suriye konusu başta olmak üzere ikili ilişkileri ele alması bekleniyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA