Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı James Austin ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı James Austin ile görüştü

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı James Austin ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada görüşmeye ilişkin, Afganistan'da gelinen son durumun ele alındığı, her iki taraf tahliyelerdeki işbirliği konusundaki memnuniyeti dile getirdiği belirtilirken, Bakan Akar'ın görüşmede Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için Bakan Austin'e taziyelerini ilettiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türk askerinin Afganistan tahliyesi tamamlandı
Türk askerinin Afganistan tahliyesi tamamlandı
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afganistan) Ortada terör örgütlerinin çatışması var, bunların çatışmasından da Türkiye'nin veya başka bir ülkenin karlı...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) Ortada terör örgütlerinin çatışması var, bunların çatışmasından da Türkiye'nin veya başka bir ülkenin karlı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afganistan'dan tahliyeler) Sivillerimizi ülkemize taşıdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'dan tahliyeler) Sivillerimizi ülkemize taşıdık.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Kemal Sunal Mesut Akusta Kaan Yıldırım
Spor Erol Bulut Arda Turan Ozan Tufan Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı James Austin ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 23:05:02. #1.15#

title