Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştü

25.10.2019 12:55

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü. Suriye ile Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, NATO ve ikili askeri ilişkiler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede iki bakan, diyalogun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

(İHA)

Kaynak: İHA